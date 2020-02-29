Кишинёв, 29 февраля 2020, 12:29 — REGNUM Несколько судей не могут быть поводом для дискредитации судебной системы Молдавии, а замеченные в нечистоплотности представители судебной системы должны покинуть ряды судей и очистить таким образом судебную систему страны. Об этом заявил глава государства Игорь Додон 28 февраля, сообщает EurAsia Daily.
По словам главы республики судьи должны оправдывать свои высокие зарплаты, которые выше в несколько раз, чем заработные платы работников бюджетной сферы и даже высшего руководства государства.
Он также отметил, что не все судьи в судебной системе государства плохие. В системе, по словам Додона, работают порядка четырехсот судей.
Додон отметил, что все представители судебной системы, которые были замечены в незаконных схемах, должны покинуть ряды коллегии и в таком случае система очистится. Он также подчеркнул, что зарплаты судьям в Молдавии были повышены несколько лет назад и представители судебной системы страны должны их оправдывать.
Читайте также: Битва за юстицию в Молдавии: президент Додон собирает совет
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии создал экспертный совет, цель которого заниматься реформой юстиции страны.