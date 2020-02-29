Кишинёв, , 12:29 — REGNUM Несколько судей не могут быть поводом для дискредитации судебной системы Молдавии, а замеченные в нечистоплотности представители судебной системы должны покинуть ряды судей и очистить таким образом судебную систему страны. Об этом заявил глава государства Игорь Додон 28 февраля, сообщает EurAsia Daily.

По словам главы республики судьи должны оправдывать свои высокие зарплаты, которые выше в несколько раз, чем заработные платы работников бюджетной сферы и даже высшего руководства государства.

Он также отметил, что не все судьи в судебной системе государства плохие. В системе, по словам Додона, работают порядка четырехсот судей.

«Говорю честно и открыто — большинство из них достойные люди. Нельзя из-за нескольких судей, как я их называю, баронов юстиции, царьков, говорить, что все плохие, что все бандиты и коррупционеры», — отметил Додон.

Додон отметил, что все представители судебной системы, которые были замечены в незаконных схемах, должны покинуть ряды коллегии и в таком случае система очистится. Он также подчеркнул, что зарплаты судьям в Молдавии были повышены несколько лет назад и представители судебной системы страны должны их оправдывать.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии создал экспертный совет, цель которого заниматься реформой юстиции страны.