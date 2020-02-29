Москва, , 11:28 — REGNUM

Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») как экс-прокурор отреагировала на намерение Сергея Шнурова избираться в Госдуму от «Партии Роста».

«Я уже представляю, как вы в своём моднючем костюмчике выходите к думской трибуне. И… только успевай запикивать матюки! Наверное, кто-то будет отвечать за эту «экстренную кнопочку». Придётся вводить новую должность — «запикиватель Шнура», — рассуждает Поклонская в соцсетях.

При этом парламентарий уверена , что артист может быть депутатом Госдумы также как артист может быть президентом, в частности , президентом Украины является Владимир Зеленский.

«Только артист артисту рознь», — такой вывод она сделала после посещения Шнуровым Челябинска, где тот читал матерные стишки.