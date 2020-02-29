Ташкент, , 10:52 — REGNUM Конфликт в Афганистане за 40 лет претерпел значительную трансформацию, сегодня ситуация в корне отличается от того, что было на начальном этапе вооруженного противостояния и это неоспоримый факт, заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Важно понять: Что там происходит сегодня? Это гражданская война или только борьба правительства против террористов? Это международный конфликт или региональный, но с мощным вовлечением глобальных игроков? Или проблема кроется в превращении Афганистана в «серую зону» беспрепятственной трансграничной торговли наркотиками, оружием и людьми, в «комфортную гавань» для международных террористических организаций?», отметил министр.

При этом он подчеркнул, что «сегодня единственного простого ответа на эти вопросы не существует». «Афганский конфликт вобрал в себя все, что я перечислил выше, и трансформировался в сложный и трудноразрешимый клубок противоречий, где тесно переплетены внутренние, региональные и международные проблемы», сказал Камилов.