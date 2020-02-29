Братислава, , 09:49 — REGNUM В Словакии сегодня, 29 февраля, проходят выборы в Национальный совет — однопалатный парламент. В 7:00 по местному времени (9:00 по московскому времени) в населенных пунктах Словакии открылись избирательные участки.

Граждане выбирают состав Национального совета республики, который состоит из 150 депутатов. За мандаты борются 24 политические партии и движения. Голосование завершится в 22:00 по местному времени.

Стоит отметить, что нынешние парламентские выборы в Словакии представляют интерес, так как в период с 2006 по 2016 годы неизменно, иногда даже с гигантским отрывом, побеждала партия «Курс — социальная демократия» (КСД), возглавляемаяРобертом Фицо.

Но рейтинг КСД существенно пошатнулся после трагедии с журналистов Яном Куциаком, убитым два года назад. Куциак занимался расследованиями контактов представителей власти с мафиозными бизнесменами.

Какой-либо связи между партийными функционерами КСД и убийством Куциака установлено не было. Однако словацкая общественность была возмущена фактическим бездействием органов МВД, прокуратуры и судов, которые не торопились довести дело об убийстве Куциака до раскрытия.

По стране прокатились многочисленные митинги, которые, в итоге привели к отставкам ряда ключевых министров в правительстве Фицо, а затем и к отставке его самого.

Социологические опросы перед выборами показывают, что явного фаворита на этих выборах нет. КСД претендует на 17−19% голосов избирателей. На примерно такую же долю претендует центристская партия «Обыкновенные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) во главе с Игорем Матовичем. То есть речь, по всей видимости, будет идти исключительно о коалиционном правительстве.