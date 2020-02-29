Москва, , 08:35 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в церковных кругах.

По данным источника, в Фанаре крайне раздосадованы тем, что встреча в Аммане прошла без Варфоломея. После великого раскола между западом и востоком 1054 года, это было первое всеправославное совещание, в котором не участвовал константинопольский патриарх, но при этом участвовала большая часть православного мира.

В связи с этим Варфоломей созвал синод константинопольского патриархата, который будет заседать три дня и, возможно, выдвинет предложение о созыве всеправославного совещания уже под эгидой Фанара. При этом обсуждать на этом совещании Варфоломей хочет не ситуацию с церковным расколом на Украине, который он организовал, а тот факт, что в Аммане собирались без него.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля в столице Иордании по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила прошла межправославная встреча, в которой приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил III, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Сербский Ириней, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.