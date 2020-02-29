Пхеньян, , 08:22 — REGNUM Первые в 2020 году учения Корейской народной армии провёл председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Об этом 29 февраля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В ходе учений, проводившихся вблизи морского побережья на востоке страны, подразделениями разных родов войск отрабатывались координация действий, маневрирование и нанесение объединённого огневого удара. Мишенью для огневого удара послужил небольшой остров. Как отмечает агентство, в результате стрельб он «превратился в море огня».

Сообщается, что Ким Чен Ын «был восхищён» уровнем боеспособности подразделений, участвовавших в учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года решительный протест против развернутых Северной Кореей артиллерийский военных учений выразила на брифинге официальный представитель минобороны Южной Кореи Чой Хён Су.

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