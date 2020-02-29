Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заинтересован провести встречу с лидерами Российской Федерации и Китайской Народной Республики по вопросу разоружения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Утверждается, что Трамп полон решимости вернуться к обсуждению темы контроля над вооружениями и готов использовать любую возможность для того, чтобы предотвратить новую дорогостоящую гонку вооружений.

В Белом доме пока не сформулировали конкретное предложение по проведению такого саммита. Ожидается, что встреча Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином по данному вопросу могла бы состоятся в сентябре в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Стоит отметить, что на Всемирном форуме памяти жертв холокоста в Израиле в конце января президент России Владимир Путин выдвинул предложение провести саммит лидеров стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить мировые проблемы. Эту идею уже поддержали президент Франции и председатель КНР. Власти Великобритании заявили, что они согласятся на такой саммит, если в нем будут участвовать США. Трамп пока не дал никакого ответа на предложение российского лидера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти США Дональда Трампа официальный Вашингтон ускорил свои целенаправленные шаги по демонтажу сложившеся после холодной войны международной системы контроля над вооружениями. Эта система состояла, в основном, из российско-америкаских договоров по тем или иным видам вооружения. Власти США под надуманными предлогами обвиняли Россию в том, что она якобы нарушает эти договоры, а затем выходили из них. Так, Вашингтон вышел из договора по ПРО, а затем из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вскоре истекает срок договора СНВ-3 и США не намерены его продлевать.

В Вашингтоне настаивают, что при заключении новые договорах о контроле над вооружениями нужно, чтобы в них участвовал Китай, который никак не ограничен в наращивании своих вооружений, в том числе ядерных.

Но в Пекине к этой идее отнеслись скептически, заявив, что ядерный потенциал Китая невелик.