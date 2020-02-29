Нью-Йорк, США, , 07:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Келли Крафт в ходе заседания Совета Безопасности по ситуации в сирийской провинции Идлиб, призвала Российскую Федерацию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирийской Арабской Республике даже несмотря на то, что российские воздушно-космические силы находится на территории Сирии по официальному приглашению законного правительства этой страны.

Напомним, что проведение экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Идлибе, где погибли по меньшей мере 33 турецких военных, потребовала Великобритания.

В своем выступлении Крафт заявила, что США призывают Россию «немедленно посадить ее боевые самолеты», а сирийские войска должны отойти на линии разграничения, установленные в 2018 году.

Также она выразила поддержку действиям Турции на «неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты, которые повлекло гибель турецких солдат».

Затем выступал российский постпред Василий Небензя. Он доходчиво объяснил Совбезу ООН, что инцидент с турецкими военнослужащими произошел далеко за пределами наблюдательного поста — турецкие военные находились в расположении террористов.

Также Небензя подчеркнул, что власти Сирии в своем праве и могут «подавлять» террористов, как того требуют резолюции Совета Безопасности ООН.