Каракас, , 06:38 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может являться биологическим оружием против Китая, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, 28 февраля сообщает издание El Mundo.

По словам венесуэльского лидера, ранее были проведены исследования, указывающие на высокую вероятность этой гипотезы.

Мадуро считает, что необходимо бить тревогу по этому поводу, чтобы не допустить применения вируса в качестве оружия против Китая и других государств.

Президент подчеркнул, что человечество еще не сталкивалось ни с чем подобным за свою историю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Америке в настоящее время выявлен один случай коронавируса — у бразильца, вернувшегося на родину из Италии.

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