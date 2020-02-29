Киев, , 06:24 — REGNUM На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга».

«Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — сказал Пристайко.

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович («Оппозиционной платформы — За жизнь») заявил, что украинский парламент должен отправить свою делегацию для участия в параде в Москве 9 мая.

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