Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Власти Турции не стали обращаться за поддержкой в НАТО из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб, передаёт агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепартаменте США.

Вместе с тем США предпринимают усилия, чтобы оказать помощь Турции. Отмечается, что Вашингтон готов отправить союзнику по НАТО разведывательные данные и дополнительное снаряжение.

Ранее постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что на очередном витке конфликта в Сирии Вашингтон поддержит Анкару, поскольку расценивает инцидент в Идлибе как «неоправданное нападение на турецкие наблюдательные посты».

Напомним, сирийская армия проводит контртеррористическую операцию в Идлибе, в результате которой 27 февраля погибли несколько десятков военнослужащих Турции, находившиеся в расположении террористов. В ответ Анкара объявила о начале военной операции против Сирии.

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