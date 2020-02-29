Каракас, , 06:03 — REGNUM В течение суток в Венесуэле начнутся незапланированные ранее военные учения. Об этом президент страны Николас Мадуро 28 февраля заявил в эфире Государственного телевидения Венесуэлы.

По его словам, указ с перечислением целей будет издан в течение 24 часов. Полная мобилизация армии, военно-морских сил, ВВС, ПВО, национальной гвардии и народного ополчения состоится «даже если будет три часа ночи».

Учения будут проводиться с целью совершенствования навыков по защите стратегических объектов, а также борьбе с терроризмом, организованной преступностью и наркоторговлей.

Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи с военными 17 февраля президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что Венесуэла продолжит проводить внезапные проверки боеготовности вооруженных сил в рамках военных учений «Боливарианский щит — 2020».

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