Вашингтон, , 05:04 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заинтересован во встрече с лидерами России и Китая, сообщает 29 февраля агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации издания, будущая встреча трёх лидеров может быть посвящена вопросам разоружения, поскольку Трамп ищет возможности для того, чтобы предотвратить новую дорогостоящую гонку вооружений.

В качестве возможного варианта для встречи источник назвал заседание Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2020 года, которое посетят большинство мировых лидеров.

Добавим, о необходимости проведения встречи лидеров США, России, Китая, Франции и Великобритании ранее сообщал российский президент Владимир Путин. По его словам, она должна быть посвящена вопросам обеспечения безопасности в мире.

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