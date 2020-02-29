Душанбе, , 03:45 — REGNUM В Таджикистане 29 февраля наступил день тишины перед голосованием на очередных выборах в нижнюю палату парламента. В соответствии с выборным законодательством, в этот день в стране запрещена любая агитация.

Запрет распространяется на все виды рекламы и агитации на телевидении, радио, в интернете и печати. Также запрещены все формы уличной агитации.

Всего на 63 места в парламенте Таджикистана претендует 241 кандидат. 65 кандидатов баллотируются по партийным спискам от семи партий, которые официально действуют в стране. Это Народная демократическая партия Таджикистана, Партия экономических реформ, Аграрная партия, Демократическая, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии. 176 кандидатов идут по одномандатным избирательным округам. 98 из них являются самовыдвиженцами.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Центральной избирательной комиссии России будут в числе международных наблюдателей на выборах в нижнюю палату парламента Таджикистана, которые пройдут 1 марта. Итоги выборов будут объявлены уже на следующий день — 2 марта.

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