Анкара, , 03:25 — REGNUM Более 200 целей сирийской армии уничтожили военно-воздушные силы и артиллерия Турции в ходе операции в провинции Идлиб, заявил 28 февраля турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«В результате работы боевых самолётов, беспилотников и артиллерии подверглись интенсивным ударам более 200 целей и объектов режима. Уничтожены пять вертолётов, 23 танка, десять бронемашин», — цитирует министра телеканал NTV.

Напомним, сирийская армия проводит контртеррористическую операцию в Идлибе, в результате которой 27 февраля погибли несколько десятков военнослужащих Турции, находившиеся в расположении террористов. В ответ Анкара объявила о начале военной операции против Сирии.

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