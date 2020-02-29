Афины , , 03:26 — REGNUM Греция вечером 28 февраля заблокировала принятие заявления НАТО в поддержку действий Турции в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета To Vima.

По информации газеты, вето на заявление, которое Североатлантический альянс готовился сделать в поддержку Анкары, было наложено постоянным представительством Греции в соответствии с мандатом министра иностранных дел Никоса Дендиаса.

Причиной демарша является отказ включить в текст совместного заявления греческое предложение сделать ссылку на соблюдение декларации между ЕС и Турцией по проблеме беженцев и мигрантов, подписанной в марте 2016 года.

Уточняется, что предложение Греции «встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, таких как Великобритания, Германия, США и Франция».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля генсек военного блока Йенс Столтенберг заявил журналистам, что поддержка НАТО Турции в её действиях в сирийской провинции Идлиб будет продолжаться.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис также 28 февраля заявил журналистам, что мигранты из Турции пытались незаконно пройти на территорию Греции через турецкую границу и их количество «значительное».

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