Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Шантаж Анкары не должен заставлять страны ЕС втягиваться в турецкую авантюру, касающуюся обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, 28 февраля в ходе экстренного заседания Совета Безопасности организации.

Джаафари осудил власти Турции за использование положения мирных сирийцев для давления на европейские страны и разжигания войны. Он призвал государства ЕС выполнять свои обязательства и не вступать в бесчестные сделки с Анкарой.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля турецкие власти заявили, что больше не намерены сдерживать поток мигрантов из Сирии, собирающихся попасть на территорию Европы.

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