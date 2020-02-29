Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Специальный саммит Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США был перенесен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

«Так как международное сообщество вместе борется с коронавирусом нового типа, США при консультациях с партнерами в АСЕАН приняли тяжелое решение перенести саммит», — заявил источник.

Отметим, что саммит должен был пройти в марте в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка мира в США из-за угрозы распространения коронавируса. Отметим, что это соревнование должно состояться 7 марта в американском городе Милуоки (штат Висконсин).

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