Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Временные ограничения на въезд в США для граждан ряда государств, в которых осложнилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, могут быть введены в ближайшее время. Об этом 28 февраля заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Глава в Белого дома добавил, что этот вопрос сейчас прорабатывается.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля власти США запретили въезд на свою территорию для иностранных граждан, совершавших поездки в Китай.

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