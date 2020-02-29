Приштина, , 13:25 — REGNUM 28 февраля, после собрания членов своей партии Альянса за будущее Косово бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай провел пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал заявления премьер-министра Косово Альбина Курти относительно скорой отмены пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай заявил, что решение Курти не заставит Сербию занять конструктивную позицию (то есть прекратить кампанию по отзыву признаний Косово и приступить к снятию нетарифных барьеров).

«Отмена пошлины перед проведением выборов в Сербии будет иметь для господина Курти лишь то конструктивное последствие, что Вучичу будет подарена победа на выборах в Сербии, это выглядит как соглашение между ними двумя, и, естественно, плата — «Сербский список» — поддержка «Сербским списком» правительства Курти.

Сербский список — политическая организация косовских сербов, ориентирующаяся на Белград.

Альянс за будущее Косово совместно с другими оппозиционными партиями инициировал проведение внеочередного заседания парламента Косово 2 марта.

Напомним, 26 апреля в Сербии состоятся парламентские выборы, одержать победу на которых Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича будет нелегко.

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