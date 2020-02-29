Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии является неэффективным инструментом, 28 февраля заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт на заседании Совета Безопасности организации.

По ее мнению, этот механизм сломался и не может быть восстановлен. Крафт отметила, что США больше не допустят, чтобы данный формат использовался для формирования нового соглашения о перемирии.

Дипломат также добавила, что американские власти осуждают гибель турецких военных в Идлибе и выражают поддержку Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, заявил, что соглашения в рамках астанинского формата продолжают реализовываться, несмотря на то, что некоторые стараются этого не замечать и нагнетают политическое давление.

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