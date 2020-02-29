Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Рэтклиффа кандидатом на должность директора Национальной разведки страны. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Рад объявить о выдвижении конгрессмена Джона Рэтклиффа на должность директора Национальной разведки. Я хотел начать этот процесс раньше, но Джон пожелал дождаться завершения работ над отчетом», — заявил он.

Трамп охарактеризовал Рэтклиффа как великолепного и талантливого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники американских СМИ утверждали, что президент США Дональд Трамп намерен назначить на этот пост американского посла в Германии Ричарда Гренелла. Позднее сам Трамп подтвердил назначение Гренелла и.о. директора нацразведки. Однако еще в 2019 году сам американский лидер заявлял, что рассматривает кандидатуру конгрессмена Джона Рэтклиффа.

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