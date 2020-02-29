Приштина, , 07:47 — REGNUM 28 февраля спикер парламента Северной Македонии и одна из лидеров правящей коалиции страны Вьоса Османи заявила, что незначительные разногласия по поводу пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины не приведут к распаду правящей коалиции «Движения за самоопределения» премьер-министра Альбина Курти и «Демократической лиги Косово» (ЛДК), представительницей которой она и является.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано Османи после заседания президиума парламента Косово.

Политик подчеркнула, что риска ухудшения отношений между Косово и США нет.

«Я вижу, что коалиция работает слаженно, а что касается мелких деталей, мелких различий, я вас уверяю, они будут преодолены, все, кто стремится использовать мелкие различия, чтобы разрушить отношения (с США, прим. переводчика), которые существуют уже целые годы и которые были подтверждены результатами выборов 6 октября, я вас уверяю, не смогут этого добиться», — заявила Османи.

Османи не стала комментировать соответствие предложенного Курти плана по устранению пошлины 100% на промышленное сырье из Сербии и Боснии и Герцеговины с 15 марта этого года позиции ЛДК, заявив, что существующие разногласия будут устранены в ходе переговоров правящей коалиции. При этом спикер подчеркнула, что решения по таким важным вопросам, как пошлина 100%, должны приниматься не в одностороннем порядке, а после консультаций с партнерами по коалиции.

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