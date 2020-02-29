Скопье, , 07:42 — REGNUM 28 февраля на презентации итогов проектов, реализованных в рамках студенческой программы «Инновации во что-то умное повсюду INNO-SAE 2019» в здании факультета электротехники и информационных технологий университета Скопье президент Северной Македонии Стево Пендаровски выступил с речью, в которой прокомментировал состояние образовательной системы страны.

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит цитаты из этой речи:

«Очень мало мы как государство делаем для образования. По расходам на душу населения мы на последнем месте в Европе».

По словам президента, уровень расходов на научные исследования и разработку технологий в стране крайне низкий, что замедляет экономический рост в стране.

«Нет государств, которые, имея удовлетворительные темпы экономического роста, выделяют так мало средств на образование, как наше государство уже, к сожалению, несколько десятилетий», — заявил президент Северной Македонии.

Напомним, президент Стево Пендаровски вступил на этот пост 12 мая 2019 года.

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