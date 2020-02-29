Анкара, , 00:28 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Евросоюзной комиссии Урсулой фон де Ляйен в ходе которого обсудил ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба президента Турции.

«Наш президент провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе переговоров были рассмотрены все аспекты атак режима в Идлибе, гуманитарный кризис, который это вызвало, а также шаги, которые могут быть предприняты по его разрешению», — сказано в сообщении пресс-службы президента Турции.

Напомним, что турецкая армия находится на территории Сирии незаконно и фактически осуществляет в этой стране интервенцию. Эрдоган любыми способами хочет отторгнуть от Сирии часть территории, в частности, провинцию Идлиб, а при благоприятном для Турции ходе развития событий и город Алеппо.

Для этого турецкие власти не гнушаются ничем, в том числе прямой поддержкой террористов, окопавшихся в Идлибе.

Согласно сочинским договоренностям между лидерами России и Турции — Владимиром Путиным и Эрдоганом, Анкара должна была обеспечить режим прекращения огня в Идлибе и размежевание так называемой «оппозиции» с исламистами. Но на деле турецкие силы в Идлибе занимались лишь прикрытием и накачкой террористов, которые постоянно осуществляли атаки по сирийской армии и российской авиабазе Хмеймим.

В итоге сирийская армия начала контртеррористическую операцию в Идлибе, в результате которой начали гибнуть турецкие военные, находившиеся в расположении террористов.

Эродоган ответил ударами по сирийской армии. Однако сирийские правительственные силы заняли примерно половину бывшей зоны деэскалации и пока не собираются ее оставлять.

Эрдоган требует, чтобы сирийские войска отошли на исходные позиции и отдали турецким силам и боевикам территорию сирийской провинции Идлиб.