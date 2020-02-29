Вашингтон, 29 февраля 2020, 00:00 — REGNUM Бояться американцам следует не уханьского коронавируса, а прихода социализма, заявил 28 февраля на публичном мероприятии глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
По словам Кадлоу, американской экономике страшен не вирус COVID-19.
Под угрозой социализма представитель Белого дома имел в виду предвыборные успехи среди демократов сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, фигурирующего в американском политикуме как социалист.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белом доме сегодня уже заявили, что не нужно слишком нагнетать истерию вокруг эпидемии COVID-19.
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