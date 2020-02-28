Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты готовы подписать соглашение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе американского контингента из Афганистана, 28 февраля сообщает агентство Reuters.

Трамп призвал боевиков и афганское правительство «воспользоваться этой возможностью для мира» и «положить конец войне в Афганистане».

Подписание соглашения с афганскими боевиками должно состояться в Катаре в субботу, 29 февраля. В подписании соглашения примет участие госсекретарь США Майк Помпео.

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