Дамаск, 28 февраля 2020, 23:34 — REGNUM На территории Сирии за последние сутки было зафиксировано 25 обстрелов, сообщил 28 февраля начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.
«За прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов», — цитирует слова Журавлёва RT.
Уточняется, что под обстрел попали населённые пункты на территории сирийских провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.
Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Сирии продолжаются бои сирийской армии с протурецкими террористами, поддерживаемыми армией Турции.
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