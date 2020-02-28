Дамаск, , 23:34 — REGNUM На территории Сирии за последние сутки было зафиксировано 25 обстрелов, сообщил 28 февраля начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

«За прошедшие сутки зафиксировано 25 обстрелов», — цитирует слова Журавлёва RT.

Уточняется, что под обстрел попали населённые пункты на территории сирийских провинций Идлиб, Алеппо и Латакия.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-западе Сирии продолжаются бои сирийской армии с протурецкими террористами, поддерживаемыми армией Турции.

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