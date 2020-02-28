Киев, , 23:24 — REGNUM У вооруженных сил Украины достаточно сил и средств, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российского десанта на украинское побережье Черного моря. Об этом заявил заместитель командующего военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.

По мнению Тарасова, в случае войны российским десантникам не удастся взять Одессу. У ВСУ якобы хватит сил, чтобы отстоять город.

При этом вице-адмирал подчеркнул, что Украине нужно выстроить такую стратегию, чтобы вероятный противник не смог даже приблизится к украинскому берегу.

Он подчеркнул, что Украина должна восстановить систему наблюдения, а также нарастить силы сдерживания и обеспечить защиту портов.

При этом Тарасов признал, что военно-морским силам Украины вряд ли удастся сравнятся с одним только российским Черноморским флотом. Максимум, что может сделать Украина — это иметь небольшие корабли для обеспечения своего присутствия в «чувствительных» районах по Черному морю.

Напомним, что к настоящему времени в составе ВМС Украины только один крупный надводный корабль — фрегат «Гетман Сагайдачный», и его состояние далеко от идеального. Подводных лодок у Украины нет, а «новые» корабли в составе флота — это списанные и перепроданные Киеву малые военные катера западных стран, в основном из США.