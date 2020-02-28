Вашингтон, 28 февраля 2020, 23:19 — REGNUM Подписание соглашения афганских властей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет проходить при участии американского госсекретаря Майка Помпео, говорится в с опубликованном 28 февраля заявлении президента США Дональда Трампа.
Трамп отметил, что Помпео поедет на подписание по его указанию. Американский министр обороны Марк Эспер, в свою очередь, должен будет выпустить совместное заявление с правительством Афганистана.
Напомним, делегаты из Кабула 28 февраля прибыли в Доху, где уже начались переговоры. Завтра, 29 февраля, представители афганских властей планируют подписать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договор о снижении уровня насилия в Афганистане.
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