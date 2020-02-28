Алеппо, Сирия, , 22:56 — REGNUM Российская военная полиция провела патрулирование приграничной зоны в сирийской провинции Алеппо, сообщил 28 февраля на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Он напомнил, что такое патрулирование осуществляется в рамках российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Кроме наземного патрулирования было проведено и воздушное, реализованное вертолётами российской армейской авиации, базирующимися на аэродроме Камишлия.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится по просьбе Турции для обеспечения отвода отрядов сирийских курдов от турецкой границы.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек ООН: у конфликта в Идлибе нет военного решения