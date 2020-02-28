Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Санкции введены американскими властями в отношении экс-губернатора штата Наярит (Мексика) Роберто Сандовала Кастаньеды, сообщается в опубликованном 28 февраля заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Кастаньеда поплатился «за причастность к коррупции в больших размерах». Теперь он не получит американскую визу, как и члены его семьи.

По словам главы Госдепа, мексиканец на протяжении семи лет, начиная с 2011 года, наполнял свои карманы бюджетными деньгами, брал взятки с наркоторговцев, а затем оказывал им покровительство и снабжал их информацией.

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