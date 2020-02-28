Тегеран, , 22:28 — REGNUM Предложение Вашингтона помочь Тегерану справиться с эпидемией COVID-19 неискренне и является частью политической игры, сообщает 28 февраля иранский МИД.

Комментируя заявление американского госсекретаря Майка Помпео о том, что США предлагали Ирану помощь в борьбе с уханьским вирусом, официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил:

«Предложение о помощи в борьбе с коронавирусом поступило от страны, которая использует экономический терроризм, чтобы оказывать давление на народ Ирана и ограничивать даже импорт лекарств и медицинского оборудования».

Он назвал заявление, сделанное из Вашингтона, «смешным». Иранский дипломат добавил, что слова Помпео прозвучали в рамках «политической игры».

Напомним, с заявлением о том, что Вашингтон предложил Тегерану помощь в борьбе с COVID-19, Помпео выступил сегодня, 28 февраля. К настоящему моменту в Иране от уханьского вируса умерли 34 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: США предложили Ирану помощь против уханьского вируса