28 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 22:27 — REGNUM Случай, произошедший в городе Красный Сулин Ростовской области, трудно поддается осмыслению. История, случившаяся с живой легендой города — 95-летним ветераном Великой Отечественной войны Николаем Романовым, по сей день проживающим в доме без элементарных удобств, граничит то ли с беспределом местной власти, то ли с банальным попустительством. Но, так или иначе, говорит она о косвенном фашизме в мирное время, творящемся не где-нибудь, а в стране, которая как никакая другая пострадала от рук фашистов, — России, причем по отношению к человеку, который и привел эту страну в числе других воинов к победе и дал шанс на жизнь нам и тем самым местным чиновникам и представителям госведомств, которые сегодня одним росчерком пера оставили доживающего свои последние дни победителя фашизма без возможности пожить в нормальных человеческих условиях. И всё бы ничего, да вот история благодаря журналистам получила огласку. Не узнали бы мы об этой истории, так и сошли бы с рук местным чиновникам их деяния.

Герб города Красный Сулин

18 февраля издание «Известия» сообщало, что Следственный комитет России по Ростовской области организовал проверку сообщений СМИ о том, что в городе Красный Сулин в доме без воды, газа и канализации проживает 95-летний ветеран Великой Отечественной войны, а городская администрация отказывается предоставлять ему другое жилье. Местные власти предложили ветерану сделать ремонт, однако это не сможет решить проблемы с благоустройством. Как пояснял сотрудник администрации Красносулинского района изданию РИА Новости, межведомственная комиссия, в состав которой входили представители администрации, Госпожнадзора, Роспотребнадзора, жилищной инспекции и других структур, вынесла решение, гласящее, что дом, в котором проживает ветеран, не является аварийным. Именно поэтому мужчину не могут поставить на учет по улучшению жилищных условий. Собеседник агентства добавил, что ранее ветеран оформил дарственную на этот дом в пользу своей дочери — несмотря на то, что это решение аннулировано, это стало еще одной причиной, по которой мужчину не могут поставить на учет в течение ближайших пяти лет. По утверждению представителя администрации, ветерану предлагали отремонтировать жилье и провести туда воду, однако его родственники от этого предложения отказались. Тогда отмечалось, что в суде слушается дело об отказе в признании ветерана нуждающимся в обеспечении жилым помещением, однако решение было еще не вынесено.

Вопиющий цинизм чиновников муниципалитета, даже если учитывать, что ветеран оформил дарственную на неблагоустроенный дом на свою дочь. Да, видимо, это всё, что нажил ветеран после окончания войны, и это нажитое имущество он, конечно, хотел бы передать своим детям, как и всем нам передал мирную страну для того, чтобы здесь сеяли доброе и светлое. В конце концов, мы все хотим оставить что-то хорошее нашим детям и по возможности их обеспечить. Это нормальное желание людей, остающихся при любом раскладе дел людьми! И именно местные власти, как наиболее близкие к народу, могли бы найти выход из данной ситуации. Что помешало им?

Уже одно то, что комиссия отказалась признавать аварийным дом, в котором нет ни воды, ни газа, ни канализации, может вызвать вопросы у следственных органов, собственно, и вызвало. Несмотря на то, что, как сообщалось телеканалом РЕНТ ТВ, 26 февраля суд вынес решение предоставить ветерану благоустроенное жилье, в дело вмешался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, распорядившийся выяснить, почему же всё-таки в Ростовской области 95-летний ветеран не мог получить благоустроенное жилье на протяжении длительного времени. Действительно, ведь это дело не одного дня. Разве вопрос по обеспечению жильем ветерана возник вчера или сегодня? Разве о проблеме ветерана узнали на днях? Разве ветераны сегодня у нас не на вес золота? Сколько тех ветеранов остаётся сегодня в живых? Дни их жизни идут на счет. Может, муниципальные, впрочем, как и областные власти Дона, не знали о существовании у них в крае такого ветерана или ждали что вот-вот и он уйдет из жизни, оставив их в покое?

Между тем невыполнение социальных обязательств муниципальной властью стало обычным делом. Муниципалитеты стали превращаться в отдельные государства. Попирать те же федеральные законы им позволяет своя собственная нормативная база, в том числе собственные региональные Уставы, иметь которые им дает право действующая Конституция. В Уставах они как раз и закладывают возможность действовать, исходя из собственных нормативных актов. Это одно из главных упущений действующей Конституции, которая, по сути, позволила сохранить в муниципалитетах местных «царьков», и последнее время «царьки» как-то уж совсем разошлись «кто в лес, кто по дрова». Примеров масса. Но, поскольку речь с самого начала идет о предоставлении жилья, то обратимся к материалам научно-практической конференции «Жилищный кодекс Российской Федерации: правоприменительная практика, законодательные перспективы», прошедшей в Госдуме 18 февраля. По словам председателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, многие чиновники игнорировали последнее время норму Жилищного кодекса в части обеспечения граждан социальным жильем, снимая массово очередников с учета. Говоря о норме закона по передаче бывших государственных общежитий в ведение муниципалитета, политик отметила грубейшие нарушения, проявляющиеся в оформлении договора социального найма, в частности — с учета снимались граждане, простоявшие в очереди 20−25 лет, им навязывались договоры коммерческого найма. И пока этой проблемой не занялся Верховный суд, были массовые жалобы.

«Граждан переводили в общую очередь, причем не учитывали год первоначальной постановки на учет. Это было чистое издевательство над семьями. И это тоже решалось через суд», — отметила Хованская.

Как сообщало агентство РИА Новости, политик сообщила о подготовке пяти поправок в законопроект о внесении изменений в Конституцию, две из них уже поддержаны другими членами рабочей группы. По ее мнению, недопустима такая ситуация, когда не исполняются социальные гарантии, которые гражданам уже даны. Сейчас обсуждается, как это может быть прописано в Конституции. Отметим, что благородные декларируемые порывы политиков могут расходиться с делом, а потому будем надеяться, что те социальные обязательства, которые чиновники были обязаны выполнить в рамках действующей Конституции, будут выполнены, а не аннулируются в связи с принятием нового основного документа страны.

Еще в 2010 году профессор ГУ ВШЭ Симон Кордонский говорил, что реформа местного самоуправления, произошедшая с принятием в 2003 году 131-ФЗ, изменила административно-территориальную структуру страны. Причем изменений практически не заметили ни граждане, ни государство. В ходе реформы деление поселений страны на города и поселки, села и деревни, станицы и аулы в составе административных районов, складывавшееся столетиями, было заменено делением на городские округа, муниципальные районы, сельские и городские поселения. Многие населенные пункты с многолетней историей уездных городов получили подчиненный статус городских поселений. На месте административных районов и в их же границах возникли муниципальные районы с заново заданной функциональной структурой, но по факту сохранившие прежние административные функции, формально ставшие чуждыми. В районах сохранились и многочисленные межрайонные инспекции, и конторы государственных служб, которые теперь оказались полностью выведенными из подчинения районным властям и никак им неподконтрольными. Десятки территориальных управлений органов государственной власти живут своей совершенно независимой от местной власти жизнью. По сути, на низовом уровне общественной жизни была создана структура из трех параллельных властей, которые формально не должны пересекаться при исполнении функций управления. Но по факту, сидя на одной территории и управляя ею, они вынуждены это делать.

Люди, занимающие должности в системе муниципальной власти, по закону о муниципальной службе являются муниципальными служащими. Их положение определяется соответствующим 25-ФЗ. Введение института муниципального служащего автоматически перевело работников муниципалитетов в статус квазигосударственных служащих. В этой связи непонятным остается факт того, кому всё-таки служат муниципальные служащие: государству или народу, их избравшему.

До введения 131-ФЗ, отмечал профессор, страна была административным целым, в котором контролируемые государством ресурсы распределялись сообразно нормам этого целого. Теперь в каждом регионе и муниципалитете складывается свое местное мнение о критериях социальной справедливости при распределении ресурсов в той их части, которая уже не определяется еще сохранившимися нормами социальной справедливости. Участие чиновников в разного рода бизнесах привело к даже внешне заметному росту социального неравенства. Можно сказать, что местные ресурсы, управление которыми было передано региональным и муниципальным властям, теперь используются в основном для того, чтобы обеспечивать сложившуюся в регионах и муниципалитетах социальную дифференциацию и соответственно формы социального неравенства и по большому счету социальной несправедливости.

Вероятно, именно в связи с ростом недовольства граждан и их бегством из небольших городов все более очевидной становится необходимость пересмотра отношений взаимодействия государства с муниципальной властью, которую планируется встроить в вертикаль путем внесения поправок в Конституцию.