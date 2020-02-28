Нью-Йорк, США, , 22:14 — REGNUM Только политическим урегулированием можно разрубить тот узел, который образовался в сирийской провинции Идлиб, сообщил 28 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.

Вооружённый конфликт в Идлибе, где турецкие военные атакуют сирийские правительственные войска, генсек ООН оценил как «один из самых тяжёлых моментов» за время войны в Сирии. Пора, подчеркнул дипломат, отказаться от дальнейшей эскалации.

Гутерреш «У этого конфликта нет военного решения».

Генсек ООН призвал позволить дипломатии проделать необходимую работу. Что касается иных действий организации, дипломат заявил, что ООН направит в Идлиб гуманитарную миссию для оценки происходящего не месте.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в Совете Безопасности ООН проходит открытое заседание по ситуации в Идлибе. Инициатором встречи стала Великобритания.

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