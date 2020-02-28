Нью-Йорк, США, 28 февраля 2020, 22:14 — REGNUM Только политическим урегулированием можно разрубить тот узел, который образовался в сирийской провинции Идлиб, сообщил 28 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Вооружённый конфликт в Идлибе, где турецкие военные атакуют сирийские правительственные войска, генсек ООН оценил как «один из самых тяжёлых моментов» за время войны в Сирии. Пора, подчеркнул дипломат, отказаться от дальнейшей эскалации.
Генсек ООН призвал позволить дипломатии проделать необходимую работу. Что касается иных действий организации, дипломат заявил, что ООН направит в Идлиб гуманитарную миссию для оценки происходящего не месте.
Напомним, сегодня, 28 февраля, в Совете Безопасности ООН проходит открытое заседание по ситуации в Идлибе. Инициатором встречи стала Великобритания.
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