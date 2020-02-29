Приштина, , 00:49 — REGNUM 28 февраля бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай публично заявил об отказе встречаться с нынешним премьер-министром края Альбином Курти из-за намерения последнего отменить действие пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

По словам Харадиная, Курти направил ему письмо с приглашением на встречу для обсуждения правительственной программы, однако после заявления Курти по пошлине им не о чем разговаривать.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что отмена пошлины не заставит Сербию занять конструктивную позицию в отношении Косово (то есть приступить к устранению нетарифных барьеров и прекратить кампанию по отзыву признаний).

Харадинай заявил, что из-за своих заявлений Курти может лишиться всех друзей в политике — оппозиция против отмены пошлины 100% в любой форме, а США требуют отмены пошлины без условий и без введения режима взаимности в отношениях с Сербией. Избрав третий путь, по словам Харадиная, Курти ни от кого не получит благодарности.

Подробнее о позиции косовского премьер-министра по пошлине читайте в материале ИА REGNUM: : Премьер-министр Косово предъявил ультиматум Белграду и Брюсселю

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