Киев, , 21:50 — REGNUM Планируемая на апрель новая встреча глав государств «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок. Об этом заявил 28 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Хотелось бы, чтобы встреча произошла, но очевидно, как показывает ситуация, она может быть перенесена немного дальше», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Пристайко напомнил, что для организации новой встречи должны быть реализованы договоренности предыдущего саммита.

Как сообщало ИА REGNUM, первый за длительное время саммит глав государств «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция и Украина), посвящённый обсуждению конфликта в Донбассе, состоялся в декабре минувшего года в Париже.

Условием для созыва следующей встречи в апреле 2020 года была названа реализация договорённостей парижского саммита, в том числе о разведении сил на новых участках линии соприкосновения.