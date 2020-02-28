Дамаск, , 21:44 — REGNUM В акваторию Средиземного моря вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Орск», сообщают 28 февраля стамбульские интернет-порталы, отслеживающие движение кораблей через пролив Босфор.

По их данным, российский корабль проходил проливы в сопровождении двух катеров береговой охраны Турции и катера морской полиции Стамбула.

Ресурсы подчёркивают, что БДК «Орск» в текущем году впервые появился в проливах, и произошло это на фоне обострения боевых действий на северо-западе Сирии

Стоит отметить, что корабли этого типа способны перевозить самую разную боевую технику, вплоть до танков и тяжёлых ракетно-артиллерийских систем.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля через проливы Босфор и Дарданеллы проследовали в Средиземное море сразу два российских фрегата «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», вооружённые крылатыми ракетами «Калибр-НК».

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