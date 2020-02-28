Донецк, , 21:22 — REGNUM Мирный житель Донецкой Народной Респблики получил ранение при перемещении в нейтральной зоне между контрольно-пропускными пунктами «Еленовка» и «Новоитроицкое» на границе с Украиной. Об этом сообщилио 28 февраля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как уточняется, около 16:00 в указанном районе со стороны вооружённых формирований Украины был открыт огонь из стрелкового оружия, в результате чего в нейтральной зоне получил ранение голени мужчина 1960 года рождения, возвращавшийся с территории Украины через КПВВ «Новотроицкое-Еленовка».

Пострадавший был доставлен в Республиканскую центральную клиническую больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации СЦКК, во время инцидента вооружённые силы ДНР «неукоснительно соблюдали» действующий режим прекращения огня