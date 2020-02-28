Киев, , 21:17 — REGNUM Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил, что запланированная ранее на апрель встреча лидеров стран «нормандской четвёрки» может быть перенесена на более поздний срок. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Хотелось бы, чтобы [встреча] произошла, но очевидно, как показывает ситуация, может быть перенесена немножко дальше», — сказал Пристайко.

Он также отметил, что для проведения новой встречи подобного рода должны быть выполнены договорённости, достигнутые по итогам предыдущей.