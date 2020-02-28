Берлин, , 21:09 — REGNUM Военные действия сирийский правительственных войск в провинции Идлиб (Сирия) осудила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщается 28 февраля в заявлении германского правительства.

По словам официального представителя правительства Штеффена Зайберта, соответствующее заявление Меркель сделала в беседе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 28 февраля.

Зайберт «Федеральный канцлер осудила безответственные нападения на турецкие подразделения и потребовала окончания наступательных операций сирийского режима и его сторонников».

Участники переговоров пришли к выводу, что пора договариваться о новом перемирии в Идлибе.

Германский политик сказала турецкому президенту, что солидарна с ним относительно гуманитарной поддержки беженцев. Также она выразила соболезнование Эрдогану в связи с боевыми потерями в Идлибе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдогана в ходе телефонных переговоров 28 февраля поддержал американский президент Дональд Трамп. Турцию по Идлибу в целом поддерживает и НАТО как участника альянса.

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