Тирана, , 00:51 — REGNUM 28 февраля президент Албании Илир Мета вновь обратился к гражданам с призывом принять участие в митинге протеста против правительства страны 2 марта.

Как сообщает албанское государственное новостное агентство АТА, политик подчеркнул, что политический и институциональный кризис в стране вызван низким уровнем гражданской сознательности населения:

«Каждый гражданин нашей страны должен понимать, что ужасный институциональный, экономический и общественный кризис, как и рост неуверенности в будущем, вызван в нашем обществе недостатком осознания необходимости защиты Конституции от политиков, которые ради умножения власти подрубили под корень основы государства, как посредством непрозрачного вмешательства, так и посредством принятия антиконституционных законов, которые подрывают верховенство Конституции и правовое государство, что стало традицией, особенно в последние годы», — заявил албанский президент.

«Пришло время суверену сказать свое слово этим путчистам, которые принимают законы, нарушающие Конституцию Республики. Пришло время спасти государство всех албанцев от захватчиков власти! 2 марта ваш голос должен быть слышен так, как никогда раньше», — заявил Мета.

Призывы Меты к проведению митинга кажутся абсурдными на фоне возросшей вероятности распространения коронавируса на Балканах и объясняются не заботой политика о законности и порядке, а ухудшением его собственного положения — парламент страны рассматривает возможность его отстранения от должности за превышения полномочий — летом прошлого года президент перенес местные выборы с утвержденной 30 июня на октябрь в связи с политическим кризисом. Несмотря на это, премьер-министр Албании Эди Рама настоял на проведении местных выборов, однако явка была крайне низкой. Предложение Меты о проведении тройных выборов — парламентских, местных и президентских — в октябре 2019 не получило поддержки.

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