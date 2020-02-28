Тбилиси, , 20:54 — REGNUM В Тбилиси 28 февраля вечером загорелась часть территории на склоне горы Мтацминда, неподалеку от парка Мтацминда и телебашни. Пожар охватил значительную часть склона, а поднявшийся под вечер ветер усиливал угрозу его распространения на близлежащие объекты.

Как заявляют в МВД Грузии, сразу же после поступления информации о пожаре на место были высланы 4 бригады пожарных-спасателей, которые несмотря на непогоду и сложный рельеф сумели локализовать огонь и предотвратили опасность охвата парка и телебашню.

Работы по окончательной ликвидации пожара продолжаются, а одна бригада пожарных останется на месте на всю ночь, чтобы предотвратить повторное возгорание, заявляют в министерстве.

Отметим, что пожары на склонах Мтацминды в последний период случаются в Тбилиси почти каждый год.