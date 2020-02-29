Тегеран, , 07:42 — REGNUM 28 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре со своим китайским коллегой Ван И отметил, что связи Ирана и Китая будут укрепляться в процессе борьбы с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кроме того, глава МИД Ирана подчеркнул, что обе страны всегда будут «твердо стоять вместе», а также дал высокую оценку властям Китая за эффективную борьбу со смертельной болезнью. Иранский дипломат также поблагодарил китайскую сторону за отправку в Иран медицинского оборудования.

Далее Зариф выразил готовность его страны укреплять двусторонние отношения и преодолевать стоящие перед страной угрозы и вызовы.

Министр иностранных дел Китая Ван И, в свою очередь, заявил, что оба государства могут справиться с любой проблемой, поскольку за и спиной стоит древняя цивилизация. Чиновник отметил, что будет решительно поддерживать Тегеран в борьбе с вирусом. «Когда Китай столкнулся с этой болезнью, Иран был первой страной, которая выразила свое сочувствие», — подчеркнул Ван И.