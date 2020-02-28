Киев, 28 февраля 2020, 20:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады. Соответствующий документ опубликовало информационное управление аппарата украинского парламента.
«Внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины созывается на 16 часов 4 марта 2020 года», — говорится в сообщении.
СМИ не исключают, что данный шаг связан с намерением Зеленского отправить в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. В числе возможных преемников Гончарука пресса называет экс-кандидата в президенты Украины Сергея Тигипко.