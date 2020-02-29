Тегеран, , 07:46 — REGNUM По словам высокопоставленного иранского чиновника, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдали разрешения на полеты из Дубая в Тегеран после того, как страна прекратила все свои полеты в Иран из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 февраля.

Вице-президент по аэронавигационным и международным вопросам организации гражданской авиации Ирана (CAO) Мортеза Дехган заявил, что после переговоров между двумя сторонами власти ОАЭ выдали разрешения на возвращение иранских граждан в страну иранским авиалайнерам. Выступая перед журналистами, Дехган также объявил, что полеты будут осуществлены в кратчайшие сроки.

Напомним, что ранее власти ОАЭ приостановили все полеты над Ираном после того, как Кувейт и Бахрейн сообщили о случаях заболевания коронавирусом людей, возвращающихся из Ирана. Данная ситуация вызвала сильный резонанс в стране, поскольку ОАЭ является ключевым международным транзитным государством для 80 миллионов иранцев.

В последние дни в Иране зарегистрированы десятки случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим некоторые страны, в том числе Турция, Армения, Афганистан и Туркменистан, закрыли свои границы с Ираном и осуществили ряд других мер по недопущению появления этого заболевания на своих территориях.