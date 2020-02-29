Тегеран, , 07:48 — REGNUM 27 февраля министр здравоохранения Саид Намаки заявил, что страна наилучшим образом справится с ситуацией со смертельным коронавирусом, который унес жизни десятков людей в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 февраля.

В письме, адресованном лидеру Исламской революции аятолле сейеду Али Хаменеи, Намаки заявил, что страна удивит мир своим способом борьбы с новой вспышкой вируса. Министр также отметил, что все правительственные ведомства объединились в борьбе с инфекцией и ежедневно проводят совместные консультации и обсуждения с целью ликвидации вспышки коронавируса в стране.

«Когда болезнь будет поставлена на колени, этот факт, без сомнения, удивит весь мир», — написал министр здравоохранения. По его словам, медицинский персонал всей иранской системы здравоохранения вновь повторяет героические усилия, проявленные во время массовых наводнений, которые затронули некоторые районы страны в марте и апреле прошлого года.

Число погибших в результате вспышки коронавируса, официально известного как COVID-19, в Иране возросло до 34 человек, причем по состоянию 28 февраля было подтверждено 338 случаев заболевания смертельной инфекцией.