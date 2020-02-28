Берлин, , 20:38 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.

«Оба согласились с тем, что необходимо срочно договориться о новом прекращении огня и начать необходимые политические переговоры как можно скорее», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Меркель осудила «беспощадные атаки» на турецких военных и потребовала завершить «наступательную операцию сирийского режима и его союзников».

Также немецкий канцлер выразила солидарность в вопросе оказания гумпомощи перемещённым лицам в Идлибе. Также Меркель выразила соболезнования в связи с гибелью турецких военных.