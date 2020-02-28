Липецк, , 20:34 — REGNUM Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области стал директор ООО НПП «Валок-Чугун» Александр Бабанов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного совета депутатов.

Кандидатуру Александра Бабанова на пост бизнес-омбудсмена внёс глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. На очередной 33-й сессии облсовета депутаты поддержали его кандидатуру.

Назначение Бабанова на пост бизнес-омбудсмена также поддержали общественные объединения предпринимателей ЛРО «Опора России», ЛРО «Деловая Россия», «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» и Липецкая торгово-промышленная палата. Теперь его кандидатуру должен согласовать уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей.