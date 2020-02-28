Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM Петербургские власти так и не сумели обеспечить право граждан на мирные массовые акции. Об этом заявил 28 февраля уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов при обсуждении поправок в городской закон о митингах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Должен в очередной раз подчеркнуть, что в Петербурге ситуация с обеспечением права на свободу мирных собраний остается неудовлетворительной», — сказал Шишлов.

В качестве самого свежего примера он привел состоявшуюся на днях попытку уведомить власти о марше памяти Бориса Немцова.

«В числе аргументов, которые использовались комитетом по законности для отказа в согласовании, был, например, такой, что комитет не понял, что означают буквы «РФ». Это просто такой штрих к портрету о том, как комитет по законности, уполномоченный орган исполнительной власти, понимает свою функцию по содействию в реализации конституционного права проведения мирных собраний», — сказал Шишлов.

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Омбудсмен не считает состоятельными ссылки Смольного на то, что гайд-парки для митингов нужно сначала оборудовать, так как это «беспредметный разговор»: они не оборудованы, а в одном из них даже умудрились построить детскую площадку, что делает невозможным его использование для массовых политических акций.

«Существенно, что специальное место для публичных акций должно быть в центре города, в Центральном районе. Нужно сократить минимально разрешенное расстояние между гражданами при одиночных пикетах, установить ограничение на проведение в гайд-парках спортивных, культурных и прочих мероприятий. Потому что сейчас в специально отведенных местах собраться невозможно, потому что там якобы уже проводятся спортивные мероприятия. Наконец, необходимо размещение в интернете перечня всех уведомлений на мероприятия, поданных в уполномоченный орган. Эта информация должна быть публичной», — сказал Шишлов.

Напомним, на данный момент гайд-парки Петербурга расположены в основном на окраинах: в Южно-Приморском парке, в саду 30-летия Октября, Парке им. 9 января и Пионерском парке рядом с КАД, а также Удельном, Полюстровском парках и в парке Екатерингоф. Единственным более-менее популярным местом остается площадь Ленина у Финляндского вокзала, но даже там зачастую не удается добиться согласования для политических акций, например, отказ получили коммунисты, которые хотели собраться там на митинг 23 февраля.

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